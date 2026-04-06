Mel B spegne le speranze sulla reunion delle Spice Girls | Non accadrà per me sarebbe uno shock

Mel B ha dichiarato che non ci sarà una reunion delle Spice Girls, affermando che per lei sarebbe uno shock se si verificasse. Le sue parole hanno spento le voci che circolavano da tempo riguardo a un possibile tour commemorativo per il trentesimo anniversario del gruppo. La cantante ha espresso chiaramente la sua posizione, mettendo fine alle speculazioni su un ritorno della band.

Le parole di Mel B hanno messo a tacere le lunghe voci vorticose di un tour di reunion delle Spice Girls che si susseguono da tempo, in concomitanza del trentesimo anniversario della band. In una intervista le dichiarazioni di Scary Spice sembra infrangere le speranze di una possibile reunion dell’iconica girlband, a seguito dell’ultima esibizione alle Olimpiadi di Londra nel 2012, quando le cinque artiste hanno calcato il palco della capitale londinese. Nel 2019 la band aveva effettuato un tour nei principali stadi del Regno Unito, al quale non aveva partecipato Victoria. Sulle pagine di Hello! Magazine, riguardo ad una nuova reunion per il trentennale della band ha affermato “Posso dirti che non succederà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Mel B spegne le speranze sulla reunion delle Spice Girls: “Non accadrà, per me sarebbe uno shock” Mel C riaccende le speranze sulla reunion delle Spice Girls e sulla presenza di VictoriaRisale alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra nel 2012 l’ultima volta che il gruppo si è esibito al gran completo insieme a One... Spice Girls: Mel B spezza i sogni di reunion per il 2026La speranza di un tour di reunion delle Spice Girls sembra svanire nel vuoto, almeno per il prossimo futuro. Mel B spegne le speranze sulla reunion delle Spice Girls: Non accadrà, per me sarebbe uno shockLe parole di Mel B hanno messo a tacere le lunghe voci vorticose di ... msn.com Spice Girls, le rivelazioni di Mel B sulla reunion e Victoria BeckhamLe Spice Girls potrebbero tornare presto ad esibirsi. Il celebre gruppo inglese si sciolse nel 2000, ma per loro c'è la possibilità di una reunion. A rivelare la notizia è stata una delle cinque ... tuttosport.com