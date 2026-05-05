Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si intensificano nello Stretto di Hormuz, dove una nave della compagnia Maersk è stata scortata da navi militari statunitensi. Teheran ha negato l’episodio, mentre il presidente del Parlamento iraniano ha fatto sapere che ci saranno conseguenze se la situazione dovesse peggiorare. La regione rimane sotto osservazione, con l’operazione americana “Project Freedom” che mira a tutelare la libertà di navigazione nel Golfo.

La tensione nello Stretto di Hormuz resta altissima dopo l’avvio dell’operazione Project Freedom, l’iniziativa lanciata da Donald Trump per garantire la libertà di navigazione nel Golfo. Washington rivendica il passaggio sotto scorta americana di una nave legata a Maersk, mentre Teheran smentisce e accusa gli Stati Uniti di alimentare l’escalation. Sullo sfondo restano il nodo del cessate il fuoco, la bozza di risoluzione all’Onu e le nuove accuse iraniane contro le operazioni militari americane nello Stretto. 09:19 – Ghalibaf alza il tono: “A Hormuz non abbiamo nemmeno iniziato” Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha rilanciato la linea dura di Teheran sullo Stretto di Hormuz, affermando che l’Iran non avrebbe ancora mostrato tutta la propria capacità di pressione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, nave Maersk nello Stretto con scorta Usa. Teheran nega, Ghalibaf minaccia

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