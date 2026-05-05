Medici nei piccoli Comuni Battisti | Servono misure urgenti per garantire l’assistenza

Un rappresentante dei medici ha dichiarato che è urgente adottare misure per mantenere l’assistenza sanitaria nei piccoli centri del Lazio. La questione riguarda la presenza dei medici di famiglia in queste aree, con l’obiettivo di garantire servizi essenziali alla popolazione locale. La discussione si concentra sulla necessità di interventi immediati per assicurare la continuità delle cure in queste zone.

Garantire la presenza della medicina generale nei piccoli centri del Lazio è una priorità non più rinviabile. A sostenerlo è la consigliera regionale del Partito Democratico Sara Battisti, che ha presentato una mozione per impegnare la Giunta ad adottare misure urgenti e concrete.Al centro della.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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