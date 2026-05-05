Durante la notte, un’azienda specializzata nella produzione di quadri elettrici nella zona di Carraia è stata oggetto di un furto di rame. I ladri hanno preso di mira il deposito, portando via una quantità significativa di materiale. L’episodio è stato segnalato alle autorità, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali misure di sicurezza violate o sui danni economici subiti.

EMPOLI I predoni del rame hanno colpito di notte saccheggiando l’azienda “Mazzantini Sauro“ nella zona di Carraia. Un colpo che ha fruttato diversi quintali di metallo rosso; messo a segno da una banda organizzata che sapeva come muoversi all’interno della ditta che si occupa di automazione macchine industriali e realizzazione di quadri elettrici. A quanto appreso i malviventi sono entrati in azione nella notte tra il 29 e il 30 aprile. Non è ancora chiara la dinamica del furto, ma sicuramente i ladri hanno ’operato’ indisturbati per alcune ore prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, probabilmente perché esperti e capaci nel disattivare l’allarme, che comunque è suonato facendo arrivare sul posto la vigilanza privata.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi furto di rame. Saccheggiata azienda che produce quadri elettrici

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