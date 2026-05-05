A Matera, al cinema Guerrieri, si tiene una proiezione che affronta il tema di una diciassettenne che, dopo aver subito un lutto, decide di isolarsi volontariamente. La storia si concentra anche sulla reazione del padre di fronte alla decisione della figlia, evidenziando le tensioni familiari che ne derivano. La pellicola racconta come il dolore e le scelte personali possano influenzare i rapporti all’interno di una famiglia.

? Cosa scoprirai Cosa spinge una diciassettenne a scegliere la clausura dopo un lutto?. Come reagisce il padre alla decisione radicale della figlia?. Perché la zia nasconde segreti che scuotono l'intera famiglia?. Quali tensioni emergono tra la fede di Ainara e il compagno di coro?.? In Breve Proiezioni mercoledì 6 maggio alle 17.30, 19.35 e 21.40 al cinema Guerrieri.. Biglietto unico per la rassegna Il cineclub di Cinergia al costo di 6,00 euro.. Cast include Blanca Soroa, Miguel Garces, Patricia López Arnaiz e Nagore Aranburu.. Regia di Alauda Ruiz de Azúa per la pellicola spagnola Los Domingos.. Mercoledì 6 maggio alle ore 17.30, 19.35 e 21.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, Los Domingos al cinema Guerrieri: fede e tensioni familiari

Notizie correlate

«Los Domingos», beate vocazioni all’ora di pranzoCinema In sala il film di Alauda Ruiz de Azua, premiato con la Concha de oro a San Sebastian.

“Los Domingos”, un film sulla clausura che stupisce la Spagna e ora anche l’ItaliaDal successo in Spagna all’arrivo nelle sale italiane: “Los Domingos”, il film che racconta la scelta di una giovane ragazza di entrare in un...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Film Los domingos per la rassegna Il cineclub di Cinergia al cinema Guerrieri di Matera; Trailer Los Domingos; La programmazione della settimana al cinema Esperia dal 24 al 29 aprile 2026.

FILM “LOS DOMINGOS” PER LA RASSEGNA IL CINECLUB DI CINERGIA AL CINEMA GUERRIERI DI MATERA https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/cinema-cultura-e-spettacoli/film-los-domingos-per-la-rassegna-il-cineclub-di-cinergia-al-cinema-guerri - facebook.com facebook