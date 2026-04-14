Los Domingos un film sulla clausura che stupisce la Spagna e ora anche l’Italia

Il film “Los Domingos” ha riscosso successo in Spagna e ora è arrivato nelle sale italiane. La pellicola narra la storia di una giovane che decide di entrare in un monastero di clausura. La produzione spagnola ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica, portando ora anche gli spettatori italiani a conoscere questa vicenda. La narrazione si concentra sul percorso della protagonista e sulla vita all’interno del monastero.

Dal successo in Spagna all’arrivo nelle sale italiane: “Los Domingos”, il film che racconta la scelta di una giovane ragazza di entrare in un monastero di clausura. Pone domande e stupisce. Al giorno d’oggi il racconto di una scelta vocazionale come quella della consacrazione religiosa suscita curiosità e pone molteplici interrogativi. Ciò che un tempo era considerato una semplice opzione tra le scelte di vita, nella nostra società è una decisione controcorrente e desta sorpresa quando non sconcerto. Il film “Los Domingos“, una produzione spagnola arrivata in queste settimane anche nelle sale cinematografiche italiane, che aveva suscitato molto interesse in Spagna e lo sta suscitando anche in Italia.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - “Los Domingos”, un film sulla clausura che stupisce la Spagna e ora anche l’Italia «Los Domingos», beate vocazioni all’ora di pranzoCinema In sala il film di Alauda Ruiz de Azua, premiato con la Concha de oro a San Sebastian. Due film da non perdere: “È l’ultima battuta?” e “Los Domingos”È L’ULTIMA BATTUTA?Genere: Commedia ???Regia: di Bradley Cooper, Con Will Arnett, Laura Dern, Andra Day, Bradley Cooper Bradley Cooper sul red carpet...