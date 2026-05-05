Masaccio a Casa Manzoni | l’incontro sul pittore che rivoluzionò l’arte

A Casa Manzoni si è svolto un incontro dedicato a Masaccio, il pittore che ha rivoluzionato l’arte nel XV secolo. Durante l’evento sono stati approfonditi i metodi adottati dall’artista per trasformare la decorazione in rappresentazione realistica e le innovazioni tecniche che ha introdotto nel sistema produttivo delle botteghe artistiche del suo tempo. Sono stati illustrati anche i cambiamenti nel modo di concepire e realizzare le opere pittoriche.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un solo artista a trasformare la decorazione in realtà?. Cosa ha cambiato tecnicamente Masaccio nel sistema produttivo delle botteghe?. Chi sono gli esperti che ricostruiranno la parabola del pittore?. Perché la sua visione ha creato uno spartiacque nella storia dell'arte?.? In Breve L'evento si terrà giovedì 7 maggio alle ore 18.30 presso Casa Manzoni.. Alessandro Masi presenterà il volume L'opera perfetta uscito con Neri Pozza nel 2026.. Partecipano al panel anche Angelo Crespi e l'autrice Roberta Scorranese.. Roberta Scorranese ha curato il saggio Fluido pubblicato da Giunti nel 2025.. Giovedì 7 maggio alle ore 18.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Masaccio a Casa Manzoni: l’incontro sul pittore che rivoluzionò l’arte Notizie correlate Leggi anche: “Arte video e ambiente” a Casa Masaccio Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Masaccio, il mite rivoluzionario; Masaccio, il mite rivoluzionario: a Milano il nuovo libro di Alessandro Masi; Un’indagine sul genio di Masaccio. Viaggio a Casa Manzoni: Il nuovo programma di Valditara? Don Lisander resta attualeL’idea del ministro di ridurre lo studio de I promessi sposi. Il direttore Novelli: Importante la qualità non la quantità ... milano.repubblica.it Quegli ex-voto a Casa Manzoni che raccontano 5 secoli di costume italianoContinua per tutta l’estate e l’autunno (chiude l’11 dicembre), al primo piano della storica Casa Manzoni, nel pieno centro di Milano, via Morone 1, la mostra Vestiti a festa. V secoli di costume ... ilgiornale.it VIVERE IL CENTRO STORICO… DAVVERO Immagina di uscire di casa e avere tutto a pochi passi… niente macchina, niente stress… solo il piacere di vivere il cuore della città. Siamo in via Manzoni, a due passi dal Duomo, e questa soluzione semi in - facebook.com facebook