Masaccio a Casa Manzoni | l’incontro sul pittore che rivoluzionò l’arte

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Casa Manzoni si è svolto un incontro dedicato a Masaccio, il pittore che ha rivoluzionato l’arte nel XV secolo. Durante l’evento sono stati approfonditi i metodi adottati dall’artista per trasformare la decorazione in rappresentazione realistica e le innovazioni tecniche che ha introdotto nel sistema produttivo delle botteghe artistiche del suo tempo. Sono stati illustrati anche i cambiamenti nel modo di concepire e realizzare le opere pittoriche.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un solo artista a trasformare la decorazione in realtà?. Cosa ha cambiato tecnicamente Masaccio nel sistema produttivo delle botteghe?. Chi sono gli esperti che ricostruiranno la parabola del pittore?. Perché la sua visione ha creato uno spartiacque nella storia dell'arte?.? In Breve L'evento si terrà giovedì 7 maggio alle ore 18.30 presso Casa Manzoni.. Alessandro Masi presenterà il volume L'opera perfetta uscito con Neri Pozza nel 2026.. Partecipano al panel anche Angelo Crespi e l'autrice Roberta Scorranese.. Roberta Scorranese ha curato il saggio Fluido pubblicato da Giunti nel 2025.. Giovedì 7 maggio alle ore 18.🔗 Leggi su Ameve.eu

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