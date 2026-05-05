Marek Hamšík protagonista della nuova partnership per il Centro Commerciale La Cartiera

Il Centro Commerciale La Cartiera ha annunciato l’ingresso di Marek Hamšík come nuovo ambassador per il periodo 20262027. La collaborazione mira a rafforzare il legame tra il centro commerciale e il territorio, coinvolgendo la comunità locale. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sul contratto o le iniziative future. La partnership segna un passo importante nella strategia di comunicazione del centro commerciale.

Il Centro Commerciale La Cartiera annuncia l’ingresso di Marek Hamšík come nuovo brand ambassador per il 20262027, dando il via a una nuova fase della propria comunicazione, sempre più orientata a rafforzare il legame con il territorio e la comunità.La nuova campagna “Casa non è da dove vieni, è.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Cambiano i collegamenti Stp: dal 1° maggio la nuova linea per il centro commercialeBRINDISI – Dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale della proposta di rimodulazione e ottimizzazione dei servizi di trasporto pubblico... Il Centro Studi Federico II protagonista della nuova diplomazia culturale tra Europa e IndiaIl Centro Studi Federico II di Palermo ha partecipato da protagonista all’“Incontro internazionale dedicato all’attrazione e allo sviluppo di...