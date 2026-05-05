A Maranello, il gestore di un deposito è stato assolto dopo essere stato accusato di frode fiscale. Le indagini hanno rivelato che i documenti digitali relativi alle accise erano stati falsificati, consentendo di sottrarre circa 441 mila euro. Le autorità hanno identificato chi avrebbe orchestrato lo schema, ma il gestore si è dichiarato vittima delle manipolazioni. La vicenda si è chiusa con l’assoluzione dell’imputato.

? Cosa scoprirai Come sono stati falsificati i documenti digitali per truccare le accise?. Chi ha orchestrato lo schema per sottrarre 441 mila euro?. Come ha fatto il gestore a non accorgersi dei carichi irregolari?. Quali sono le responsabilità del conducente del camion coinvolto nella frode?.? In Breve Frode ha causato mancato pagamento di 441 mila euro di accise.. Schema coinvolge un sessantatreenne napoletano e una giovane donna di Napoli.. Documenti e-DAS falsificati riguardano 725mila litri di gasolio nel 2022.. Il conducente del camion è stato rinviato a giudizio dal tribunale.. Il tribunale ha assolto il titolare di un deposito di Maranello accusato di frode sulle accise, stabilendo che l’imprenditore era vittima di un inganno ai suoi danni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maranello, assolto il gestore del deposito: era vittima di una frode

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