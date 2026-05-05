La serie televisiva ispirata al romanzo di A.J. Quinnell mette in scena un mix di azione e dramma psicologico, con il primo adattamento televisivo del libro. La narrazione vede protagonisti attori che riprendono i ruoli interpretati in precedenza da altri interpreti, ma il risultato non soddisfa le aspettative. La produzione si concentra su sequenze intense, ma presenta alcune sbilanciature tra gli elementi di azione e quelli più introspectivi.

Primo adattamento televisivo dal romanzo di A.J. Quinnell. Yahya Abdul-Mateen II e Billie Boullet ereditano i ruoli di Denzel Washington e Dakota Fanning, ma il colpo non va a segno. Su Netflix. Nei primi anni 2000 si è consolidato un filone action capace di ibridarsi col dramma psicologico, nel tentativo di "elevare" un genere che negli anni '80 e '90 puntava tutto su muscoli e proiettili. Tra i titoli più rappresentativi spicca Man on Fire - Il fuoco della vendetta di Tony Scott: un cult viscerale con Denzel Washington e una giovanissima Dakota Fanning, che rielaborava con estetica febbrile quanto già fatto da Élie Chouraqui nel 1987 con Kidnapping - Pericolo in agguato.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Man on Fire, recensione: la serie è un concentrato (sbilanciato) di azione e dramma psicologico

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