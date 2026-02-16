Meteo Avellino 16 febbraio 2026 | maltempo in arrivo e pioggia in giornata

Il maltempo colpisce Avellino oggi, 16 febbraio 2026, causando piogge sparse durante il pomeriggio. La città si prepara a un cielo coperto e a condizioni di pioggia leggera che si intensificheranno nel corso della giornata. Le previsioni indicano un aumento delle nuvole già dalla mattina, con le prime gocce che potrebbero arrivare prima di mezzogiorno.

Previsioni meteo Avellino per lunedì 16 febbraio 2026: nubi in aumento, 12 mm di pioggia attesi e venti tesi da Sud-Sudovest Ad Avellino, il 16 febbraio 2026, si prevede un progressivo aumento della nuvolosità, con deboli precipitazioni che faranno la loro comparsa dal pomeriggio. Le piogge attese ammontano a 12mm complessivi. Nel corso della giornata, la temperatura massima raggiungerà i 10°C, mentre la minima si attesterà sui 6°C; lo zero termico sarà posizionato a 2063 metri. I venti si presenteranno tesi e proverranno da Sud-Sudovest al mattino, mentre nel pomeriggio si manterranno sostenuti, ruotando da Sudovest.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

A Avellino, l’11 febbraio 2026, il cielo si presenta molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.