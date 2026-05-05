Maltempo doppia allerta a Como e in Lombardia | temporali forti ecco le zone più colpite

Una doppia allerta meteo gialla è stata diramata dalla protezione civile per Como e tutta la Lombardia, a causa di temporali intensi e rischio idrogeologico. Le condizioni meteo sono previste peggiorare tra oggi, 5 maggio, e domani, 6 maggio, con fenomeni diffusi e a tratti violenti che coinvolgono diverse zone della regione. Le autorità monitorano costantemente la situazione e consigliano precauzioni.

Doppia allerta meteo gialla della protezione civile a Como e in tutta la Lombardia per rischio idrogeologico e temporali: tra oggi, 5 maggio, e domani, 6 maggio, il quadro è destinato a peggiorare, con fenomeni diffusi e a tratti intensi.Per la giornata di oggi sono previste precipitazioni.🔗 Leggi su Quicomo.it

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