I Carabinieri di Corleone hanno arrestato tre persone ritenute vertici di una famiglia mafiosa. Le autorità hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale. Le indagini hanno portato all’identificazione dei soggetti coinvolti, ritenuti responsabili di attività illecite. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto alla criminalità organizzata nella zona.

I Carabinieri di Corleone, nel Palermitano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre persone ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. L’indagine, condotta dal 2017 al 2023, ha consentito di definire gli assetti della famiglia mafiosa di Corleone – individuandone i vertici – e ha permesso di ricostruire significativi episodi nei quali sono state attuate condotte a carattere intimidatorio, manifestazione di una ‘mafia rurale’ ancora operativa.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mafia, tre arresti a Corleone: "Sono i vertici della famiglia"

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