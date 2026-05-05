Madre e figlia avvelenate il tossicologo Marano | All'inizio la ricina sembra una comune intossicazione

Una donna e sua figlia sono state trovate in condizioni critiche dopo aver subito un avvelenamento. Il tossicologo ha dichiarato che all’inizio i sintomi sembravano quelli di una semplice intossicazione. Si attende ancora l’esito di ulteriori analisi, ma gli elementi raccolti finora rafforzano l’ipotesi che la causa possa essere stata un’intossicazione da ricina. La procura ha aperto un’indagine per chiarire quanto accaduto.

Anche se bisognerà aspettare altri esami, aumentano gli elementi a sostegno dell'ipotesi che a uccidere Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita sia stato un avvelenamento da ricina. A Fanpage.it il dottor Marco Marano, Responsabile Centro Antiveleni dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, ha spiegato quali sono gli effetti e perché questa sostanza è così pericolosa per l'uomo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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