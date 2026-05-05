Madre e figlia avvelenate con Ricina conclusa copia del telefono della figlia più grande | Sospetti su 4-5 persone

Una madre e sua figlia sono state trovate avvelenate con Ricina, e le indagini continuano a progredire. Dopo aver concluso l'analisi forense del telefono della figlia più grande, durata cinque giorni, gli investigatori stanno ora acquisendo i dati da altri dispositivi sequestrati nell’abitazione della famiglia. Fonti vicine alle indagini riferiscono di sospetti rivolti a quattro o cinque persone, ma non sono ancora state rese note eventuali identità.

Dopo la conclusione dell'attività di copia forense del telefono della figlia più grande, che ha richiesto cinque giorni di lavoro, si procede ora con l'acquisizione delle memorie degli altri smartphone e del computer sequestrati nella casa della famiglia Di Vita. Intanto vanno avanti gli interrogatori di parenti amici e conoscenti delle due vittime. "Stiamo entrando sempre di più nelle vicende di cui ci stiamo occupando" ha spiegato la procuratrice.🔗 Leggi su Fanpage.it

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