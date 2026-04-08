Al Museo del Saxofono va in scena Note di Viaggio di Max Spurio

Al Museo del Saxofono si svolge la presentazione del progetto “Note di Viaggio” di Max Spurio. L’evento si tiene in una struttura con luci soffuse e un’acustica curata, creando un’atmosfera intima e coinvolgente. La serata vede la partecipazione di musicisti e appassionati, che ascoltano le esecuzioni e approfondiscono i dettagli del lavoro artistico attraverso interventi e dialoghi con l’autore.

Fiumicino, 8 aprile 2026 – Tra le luci soffuse e l’acustica avvolgente del Museo del Saxofono, prende forma una serata che promette di essere molto più di un semplice concerto: Note di Viaggio, il recital di Max Spurio – chitarra e voce – con i testi di Massimo Benenato, si presenta come un percorso sonoro capace di attraversare emozioni, ricordi e suggestioni con eleganza e intensità. Il recital si sviluppa come un racconto musicale in cui parole e suoni si intrecciano con naturalezza. La voce e la chitarra di Max Spurio costruiscono un’espressione diretta ed essenziale, capace di passare con equilibrio tra momenti più intensi e altri più leggeri, mantenendo sempre un contatto immediato con l’ascolto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: SaxFest 2026 al Museo del Saxofono "Mal di te", omaggio a Pino Daniele e James Senese al Museo del SaxofonoSabato 7 marzo alle ore 21 e domenica 8 marzo alle ore 18, il Museo del Saxofono di Fiumicino ospita Mal di te – For Pino & James, un intenso... Temi più discussi: Invito alle associazioni del territorio: proroga per la presentazione di proposte per il 2026; Aperte le iscrizioni per il Musicante Awards-Premio Pino Daniele; Fiumicino, esaurite le carte d’identità cartacee: rilascio esclusivo CIE; AstiJazz | 8 maggio il tributo jazz a Pino Daniele. Al Museo del Saxofono va in scena Note di Viaggio di Max SpurioIl recital si sviluppa come un racconto musicale in cui parole e suoni si intrecciano con naturalezza. La voce e la chitarra di Max Spurio costruiscono un’espressione diretta ed essenziale, capace di ... ilfaroonline.it Museo del Saxofono, dal 5 al 26 settembre tornano i concerti a Maccarese, apre la formazione The Jazz Russell & FriendsDal 5 al 26 settembre tornano i concerti al Museo del Saxofono di Maccarese, la suggestiva cornice che ospita la più grande collezione al mondo dedicata a questo strumento. Si riparte con una serie di ... ilmessaggero.it NOTE DI VIAGGIO Sabato 11 aprile lasciati trasportare dalla musica in una serata unica al Museo del Saxofono “Note di Viaggio” è molto più di un concerto: è un racconto fatto di emozioni, ricordi e suggestioni. Sul palco Max Spurio (voce e chitarra), - facebook.com facebook