Lugo il Comune progetta nuove soluzioni per la viabilità urbana | partono i lavori di rifacimento di via Brunelli
A Lugo, i lavori di rifacimento di via Brunelli prenderanno il via mercoledì 6 maggio. Il progetto prevede una ristrutturazione complessiva del tratto della strada situato a nord di viale Marconi, con l’obiettivo di migliorare la viabilità urbana. L’intervento coinvolgerà la riqualificazione della carreggiata e delle aree limitrofe, portando a una definitiva modifica della mobilità nel settore interessato.
Domani, mercoledì 6 maggio, a Lugo inizieranno i lavori di rifacimento di via Brunelli, che porteranno a una ridefinizione complessiva della mobilità del tratto della via a nord di viale Marconi. Il primo intervento sarà eseguito da Hera, che andrà a rinnovare e adeguare circa 180 metri di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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