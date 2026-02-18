Donne over 50 senza lavoro | un progetto per ripartire e superare pregiudizi economici e di età

Il progetto nasce dall’esigenza di aiutare le donne over 50 senza lavoro, colpite dalla crisi economica e dai pregiudizi sociali. Quid Impresa Sociale e lo Studio Legale Daverio & Florio hanno deciso di unire le forze per creare opportunità concrete di formazione e inserimento lavorativo. L’iniziativa coinvolge donne italiane tra i 50 e i 64 anni, che spesso trovano difficile tornare nel mercato del lavoro a causa della loro età e delle difficoltà economiche. Grazie a corsi specifici, le partecipanti acquisiscono nuove competenze e si preparano a reinserirsi nel mondo del lavoro. Per molte di loro, si tratta di

Leadership al femminile: confronto tra Perrotta, Gerini e Lofano per superare disparità e pregiudizi nel lavoro.Questa mattina a Roma si è tenuto il primo evento dell’anno della Fondazione Bellisario.

