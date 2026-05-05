Nel 2024, il film horror che ha riscosso grande successo al botteghino si prepara a una nuova fase. Osgood Perkins e Nicolas Cage sono stati confermati nel cast di un sequel, che promette di approfondire ulteriormente la storia di un serial killer diventato simbolo del genere. Le riprese sono in corso e le informazioni sulla trama rimangono ancora riservate.

Il fenomeno horror che ha travolto il box office nel 2024 si prepara a una nuova evoluzione: Osgood Perkins e Nicolas Cage tornano sul set per un progetto misterioso che espande l'universo del serial killer più inquietante degli ultimi anni. Paramount ha ufficializzato la data d'uscita del prossimo film legato al mondo di Longlegs: il debutto è fissato per il 14 gennaio 2028. Non un semplice sequel, ma un'espansione narrativa che vede il ritorno del regista originale e della sua iconica star, con un budget più ambizioso e un nuovo studio a sostenere l'operazione. Il salto di qualità e la strategia di Paramount Il mondo dell'orrore ha trovato un nuovo padrone e il suo nome continua a riecheggiare tra le ombre.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Longlegs, annunciato il sequel con il ritorno di Osgood Perkins e Nicolas Cage come protagonista

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