Nicolas Cage nel MCU | Il ritorno di Ghost Rider o il debutto di Spider-Noir?

Da nerdpool.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolas Cage torna al centro delle discussioni online, questa volta per una possibile apparizione nel Marvel Cinematic Universe. Secondo alcune fonti non ufficiali, l’attore potrebbe interpretare di nuovo Ghost Rider o invece fare il suo debutto come Spider-Noir. La notizia ha fatto salire l’attesa tra i fan, che sperano di vedere presto questi personaggi sul grande schermo.

Il nome di Nicolas Cage è tornato a infiammare il web. Dopo anni di speculazioni, le recenti indiscrezioni sul possibile debutto di Ghost Rider nel MCU hanno riacceso l’entusiasmo dei fan. Cage, che ha dato il volto a Johnny Blaze nei due film prodotti da Sony sull’antieroe demoniaco, è al centro di una girandola di rumor legati ai prossimi capitoli della saga dei Vendicatori. Ghost Rider in Avengers: Doomsday e Secret Wars. Inizialmente, molte voci suggerivano un cameo di Nicolas Cage in Avengers: Doomsday. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti sembrano smentire questa ipotesi, spostando l’attenzione su Avengers: Secret Wars. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

