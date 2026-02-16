Nicolas Cage nel MCU | Il ritorno di Ghost Rider o il debutto di Spider-Noir?
Nicolas Cage torna al centro delle discussioni online, questa volta per una possibile apparizione nel Marvel Cinematic Universe. Secondo alcune fonti non ufficiali, l’attore potrebbe interpretare di nuovo Ghost Rider o invece fare il suo debutto come Spider-Noir. La notizia ha fatto salire l’attesa tra i fan, che sperano di vedere presto questi personaggi sul grande schermo.
Il nome di Nicolas Cage è tornato a infiammare il web. Dopo anni di speculazioni, le recenti indiscrezioni sul possibile debutto di Ghost Rider nel MCU hanno riacceso l’entusiasmo dei fan. Cage, che ha dato il volto a Johnny Blaze nei due film prodotti da Sony sull’antieroe demoniaco, è al centro di una girandola di rumor legati ai prossimi capitoli della saga dei Vendicatori. Ghost Rider in Avengers: Doomsday e Secret Wars. Inizialmente, molte voci suggerivano un cameo di Nicolas Cage in Avengers: Doomsday. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti sembrano smentire questa ipotesi, spostando l’attenzione su Avengers: Secret Wars. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Spider-Noir con Nicolas Cage cambia nome: la serie non avrà Spider-Man nel titolo
La serie con Nicolas Cage cambia nome e non si chiamerà più Spider-Man.
Spider-Noir: svelata la data di uscita della serie con Nicolas Cage su Spider-Man (c’è anche la vers
Nicolas Cage interpreterà Ben Reilly in “Spider-Noir”, la serie Amazon in uscita il 27 maggio 2026, dopo che la produzione ha deciso di puntare su un’opzione in bianco e nero per creare un’atmosfera più intensa e retrò.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
