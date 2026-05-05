Lunedì mattina, un uomo è stato arrestato nel comune di Agrate Brianza dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine, poiché otto mesi fa aveva provocato un altro incidente a San Donato Milanese, nel quale non aveva prestato soccorso e per il quale gli era stata sospesa la patente per tre mesi. L’arresto si è reso necessario in seguito agli accertamenti sul nuovo sinistro.

Agrate Brianza (Monza), 5 Maggio 2026 - Otto mesi fa si era già reso protagonista di un incidente stradale con omissione di soccorso a San Donato Milanese per cui gli avevano sospeso per tre mesi la patente di guida. Chiesta misura cautelare. Per il pericolo che commetta altri reati analoghi la Procura di Monza chiede la misura cautelare degli arresti domiciliari per M.T., l'automobilista di 58 anni di San Donato Milanese arrestato domenica dai carabinieri per omicidio stradale con l'aggravante della fuga dopo avere investito e ucciso il ciclista di 82 anni di Monticello Brianza Pietro Monti sulla provinciale 13 ad Agrate Brianza. Udienza di convalida dell'arresto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L'omicida stradale di Agrate è recidivo: aveva già causato un incidente con omissione di soccorso

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