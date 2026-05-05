Lombardia | 21,5 milioni per rigenerare i luoghi della cultura

La regione Lombardia ha stanziato 21,5 milioni di euro per finanziare progetti di rigenerazione dei luoghi della cultura. La somma sarà distribuita tra diversi comuni, con l’obiettivo di valorizzare i piccoli borghi e salvaguardare le realtà locali. Tra le aree interessate ci sono alcuni comuni del Lodigiano, che potranno presentare progetti per ottenere parte di queste risorse. La finalità è recuperare spazi culturali e migliorare l’attrattiva turistica.

?? Cosa scoprirai Come potranno i piccoli borghi evitare il rischio di cattedrali nel deserto? Quali comuni del Lodigiano potranno intercettare questi nuovi fondi regionali? Come cambieranno le periferie grazie alla trasformazione degli edifici pubblici? Chi gestirà concretamente i nuovi hub culturali insieme al settore privato??? In Breve Fondazione Cariplo contribuisce con 3,5 milioni di euro al bando regionale. Il piano strategico copre il triennio 2026-2029 per il territorio lombardo. L' .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia: 21,5 milioni per rigenerare i luoghi della cultura Notizie correlate Big Data e Luoghi della Cultura, il rapporto della Fondazione Delphos e del ministero della Cultura sul turismoCresce in maniera esponenziale il numero di visitatori nei luoghi della cultura italiana, con un +15,8 per cento di accessi nel 2025 rispetto... Puglia, 5 milioni di euro per luoghi di cultura più “green”: prorogata scadenza bando regionalePossono candidarsi Comuni, Province e la Città Metropolitana di Bari, a condizione che siano proprietari degli immobili oggetto di intervento o ne... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Via al bando progetti integrati per la cultura. Un investimento da 21,5 milioni di euro; Oltre 21 milioni per far rinascere il patrimonio lombardo: apre il bando per il restauro dei beni culturali; Pioggia di milioni sugli edifici per la cultura; Gasolio alle stelle, stangata da 150 milioni per l’autotrasporto veneto. Cultura, oltre 21 milioni di euro per bando progetti integrati dedicato a recupero e restauro beniAssessore Caruso: è la nostra misura con più risorse, preziosa la collaborazione con Fondazione Cariplo Gli enti pubblici lombardi anche in partnership con i privati possono presentare domanda fino al ... mi-lorenteggio.com Via al bando progetti integrati per la cultura. Un investimento da 21,5 milioni di euroUn investimento di 21,5 milioni di euro per ridare vita al patrimonio culturale pubblico: è aperto in Lombardia ... msn.com Lombardia da scoprire - facebook.com facebook Decathlon CMA CGM, non solo il Tour nel programma di Seixas: nel mirino il Mondiale e il Lombardia x.com