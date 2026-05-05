Negli Stati Uniti, il dibattito sull’obesità si concentra spesso sul costo del cibo salutare. Tuttavia, un esperto ha affermato che la ragione principale per cui molte persone sono obese non riguarda il prezzo, ma il fatto che preferiscono consumare alimenti poco salutari, come il cibo spazzatura. Questa posizione mette in discussione l’idea che la spesa alimentare sia il principale ostacolo alla scelta di diete più sane.

«Gli americani non sono obesi perché mangiare bene costa troppo. Sono obesi perché amano il junk food ». Il titolo scelto dal Washington Post non lascia spazio alle sfumature. Nel pezzo firmato da Tamar Haspel, pubblicato il primo maggio, la giornalista parte da uno studio della Duke University su pazienti con diabete di tipo 2 in condizione di vulnerabilità economica. Ai partecipanti venivano messi a disposizione 80 dollari al mese da spendere in frutta e verdura. Solo il 30 per cento ha utilizzato interamente il beneficio. Gli indicatori clinici, inoltre, non hanno mostrato miglioramenti statisticamente significativi. La conclusione è netta: il prezzo non spiega l’epidemia di obesità.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’obesità non è una questione di prezzo

Globesity: How the world got fat

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