Lo strano rapporto tra Papa Leone XIV e Donald Trump dall' entusiasmo agli scontri su migranti e guerra

Tra il 2025 e il 2026 si sono succeduti momenti di grande entusiasmo e confronti più tesi tra il Papa e l’ex presidente degli Stati Uniti. Inizialmente, il pontefice aveva accolto con favore le visite e le dichiarazioni dell’allora leader, ma successivamente sono emerse divergenze su temi come le politiche migratorie, le questioni riguardanti l’Iran e le scelte di politica estera. I rapporti tra i due si sono progressivamente complicati, portando a scontri pubblici e dichiarazioni contrapposte.

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