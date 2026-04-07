Oggi si svolge l’esecuzione dello sfratto di una donna di 40 anni con due figli minori. La vicenda ha portato all’apertura di un’indagine su due ufficiali giudiziari del tribunale di Pesaro, coinvolti in un caso di presunti favori sessuali in cambio di rinvii dell’eviction. La donna dovrà lasciare l’abitazione, mentre le autorità continuano le verifiche sui fatti emersi.

di Antonella Marchionni E’ fissata per questa mattina l’esecuzione dello sfratto della donna di 40 anni con due figli minori la cui vicenda ha dato il via all’inchiesta su due ufficiali giudiziari del tribunale di Pesaro. Il dirigente Gennaro Franchini, 65 anni e il funzionario Amedeo Trotta, 61 anni, sono entrambi agli arresti domiciliari da giovedì scorso con l’accusa di tentata concussione, rifiuto di atti d’ufficio e, per Trotta, anche falso in atto pubblico. L’interrogatorio di garanzia è fissato per domani alle 12 quando, assistiti dai propri avvocati (Andrea Casula ed Enrico Cipriani per Franchini e Gabriele Gallo per Trotta), compariranno davanti al gip. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Favori sessuali per rinviare lo sfratto". Oggi l’inquilina dovrà lasciare la casa

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