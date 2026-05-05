Nuovo appuntamento con la musica d’autore italiana nel cartellone estivo di Sferisterio Live+ 2026, che allunga sempre più la sua lista di super ospiti: martedì 22 settembre calcherà l’Arena maceratese Gianni Morandi con una tappa del tour " C’era un ragazzo Estate 2026 ". La tournée, prodotta da Trident Music, prevede dodici concerti a cielo aperto, ideata per festeggiare i sessant’anni di "C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones", brano del 1966 scritto da Franco Migliacci e Mauro Lusini. La scaletta maceratese, che vede la collaborazione della Best Eventi in ambito organizzativo (085. 9047726 www.besteventi.it ), offrirà i grandi classici del repertorio di Morandi e i brani più recenti, come il singolo "Percorso Monghidoro" pubblicato lo scorso 3 aprile e scritto per l’artista da Lorenzo Jovanotti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo Sferisterio allunga la stagione. C’è Gianni Morandi il 22 settembre

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