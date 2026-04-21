Circa il 60% del cibo consumato dai bambini è rappresentato da alimenti ultraprocessati. Si tratta di prodotti che subiscono numerosi passaggi industriali e contengono spesso ingredienti come zuccheri aggiunti, conservanti e aromi artificiali. Questa situazione solleva preoccupazioni tra genitori e esperti di nutrizione, che cercano soluzioni per ridurre la presenza di questi alimenti nella dieta dei più giovani. La discussione riguarda anche le possibili implicazioni sulla salute a lungo termine.

Uno dei temi più ricorrenti in fatto di alimentazione ha a che fare con il cibo ultraprocessato. Il fenomeno interessa tutte le età, tuttavia quando si parla di bambini e bambine, il discorso si fa più rigoroso, perché il rischio non può essere ignorato: i nostri comportamenti errati non possono ripercuotersi sulla salute delle giovani generazioni. Cos’è il cibo ultraprocessato. Il cibo ultraprocessato non è semplicemente il cibo pronto che si acquista al supermercato. Per fare un esempio, ci sono yogurt sanissimi e altri che sono ultraprocessati, e spesso si trovano sullo stesso scaffale nel banco frigo del supermarket. Gli alimenti iperprocessati sono di solito quelli che subiscono molti passaggi di trasformazione, con l’aggiunta di additivi, conservanti e coloranti.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Il 60% del cibo dei nostri figli è ultraprocessato: cosa possiamo fare?

The #1 Food Mistake Men Over 40 Make Every Morning

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