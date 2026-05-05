Livorno prenotazione visite ed esami | temporanea sospensione per aggiornamento applicativo Cup

A partire dalle 16 di mercoledì 6 maggio e fino alle 8 di venerdì 8 maggio, le prenotazioni per visite ed esami presso l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest saranno temporaneamente sospese. La sospensione si rende necessaria per l’aggiornamento dell’applicativo Cup, che gestisce le prenotazioni. Durante questo intervallo di tempo, non sarà possibile prenotare o modificare appuntamenti sanitari tramite i canali abituali.

L'Azienda Usl Toscana Nord Ovest informa che saranno sospese le prenotazioni per visite ed esami a partire dalle 16 di mercoledì 6 maggio e fino alle ore 8 di venerdì 8 maggio. La chiusura temporanea, fanno sapere dall'azienda, si rende necessaria per consentire il passaggio al nuovo applicativo.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Novità da AXA Italia: arriva il servizio di prenotazione online di visite ed esamiSi amplia il menù di servizi digitali pensati da Axa Italia per accompagnare le persone nelle cure. Taranto, visite senza prenotazione al Cup: licenziato dirigente medicoUn sistema parallelo di erogazione delle prestazioni mediche senza prenotazione tramite Cup è stato scoperto dai Carabinieri del Nas di Taranto in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cup Livorno, temporaneamente sospese le prenotazioni di visite ed esami; Livorno. Prenotazione visite ed esami: temporanea sospensione per aggiornamento applicativo CUP; Prenotazioni sanitarie sospese per aggiornamento del CUP: stop temporaneo a visite ed esami nel Livornese; Cup: sospesa la prenotazione di visite ed esami per aggiornamento del sistema. Come prenotare visite ed esami (e ottenerli in tempi certi). L'attesa per gli interventi. Il vademecumQuanto bisogna aspettare per fare una visita specialistica, degli accertamenti oppure un intervento chirurgico? Come ottenere la prestazione nei tempi stabiliti per legge? In caso di sforamento dei ... corriere.it In Toscana è più facile prenotare visite ed esami: potenziato il canale onlineFirenze, 11 luglio 2023 - Il Cup on line toscano, il portale di prenotazione per visite specialistiche e prestazioni di diagnostica strumentale, si veste di nuovo. L’indirizzo è sempre lo stesso - ... lanazione.it A Livorno arriva una stretta contro i cattivi odori in strada: nel mirino anche la pipì dei cani. Dal 20 maggio scatta l’obbligo di lavarla con acqua, con multe fino a 500 euro e un divieto preciso vicino a portoni e vetrine. https://kodmi.it/74tDB - facebook.com facebook Ancora un attacco a Livorno: il Queer Wall coperto di vernice bianca. Indagini e proteste, il sindaco avverte che il fascismo non è un’epoca chiusa x.com