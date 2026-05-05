Live club è possibile iscriversi all’elenco regionale e partecipare al prossimo bando
La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato l’apertura di una finestra temporale straordinaria dedicata alle domande di iscrizione all’elenco regionale dei locali di musica dal vivo, comunemente chiamati Live club. Questa iniziativa consente ai gestori di questi locali di presentare domanda per entrare a far parte dell’elenco e di partecipare al prossimo bando regionale. La misura riguarda esclusivamente le nuove iscrizioni e riguarda i locali situati nella regione.
Nuove opportunità per i Live club dell’Emilia-Romagna. Nell’ultima seduta la Giunta ha dato il via libera all’apertura di una finestra temporale straordinaria dedicata esclusivamente alla presentazione delle nuove domande di iscrizione all’Elenco regionale dei locali di musica dal vivo - Live.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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