Live club è possibile iscriversi all’elenco regionale e partecipare al prossimo bando

La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato l’apertura di una finestra temporale straordinaria dedicata alle domande di iscrizione all’elenco regionale dei locali di musica dal vivo, comunemente chiamati Live club. Questa iniziativa consente ai gestori di questi locali di presentare domanda per entrare a far parte dell’elenco e di partecipare al prossimo bando regionale. La misura riguarda esclusivamente le nuove iscrizioni e riguarda i locali situati nella regione.