L’Iran ha un posto nel G2 Araghchi va a Pechino predicendo l’arrivo di Trump

Da formiche.net 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Iran ha ottenuto un ruolo nel gruppo delle due principali potenze mondiali. Nella mattinata, è stata annunciata la visita del ministro degli Esteri iraniano a Pechino, pochi giorni dopo un viaggio a Mosca. La visita si svolge in un momento di crescente tensione internazionale, con la presenza di pressioni su Teheran e una ridefinizione degli scenari tra le grandi nazioni. Abbas Araghchi si è recato in Cina con l’obiettivo di incontrare rappresentanti ufficiali.

Annunciata in mattinata, a pochi giorni dal tour che lo aveva portato a Mosca, la visita a Pechino del ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, arriva in un momento di crescente pressione su Teheran e di ridefinizione degli equilibri tra le grandi potenze. Formalmente, i colloqui con il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, sono dedicati alle relazioni bilaterali e agli sviluppi regionali. Nella sostanza, rappresentano un passaggio preparatorio a un confronto più ampio tra Washington e Pechino, atteso nelle prossime settimane con un possibile summit tra Donald Trump e Xi Jinping – i leader del G2, che si vedranno il 15 maggio. Il...🔗 Leggi su Formiche.net

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