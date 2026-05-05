Domani sera alle 21, al Teatro Galleria, si terrà lo spettacolo intitolato “Da qui, AI - L’uomo oltre l’algoritmo”, promosso da Confindustria Alto Milanese. L’evento mira a esplorare il tema dell’Intelligenza Artificiale attraverso una rappresentazione teatrale, offrendo al pubblico un approfondimento su come l’uomo interagisce con le tecnologie avanzate. La serata si inserisce in una serie di iniziative per affrontare le tematiche legate ai progressi digitali.

Uno spettacolo per raccontare l’ Intelligenza Artificiale. “Da qui, AI - L’uomo oltre l’algoritmo“ è promosso da Confindustria Alto Milanese e andrà in scena domani alle 21 al Teatro Galleria. L’ingresso sarà gratuito, con l’obiettivo di offrire a imprenditori, studenti, lavoratori e cittadini uno spazio di confronto capace di orientare e stimolare nuovi ragionamenti. Attraverso voci autorevoli e linguaggi diversi, la serata offrirà punti di vista complementari mantenendo sempre al centro le persone e le competenze. A guidarla ci sarà Stefania Cavallaro, giornalista e vicedirettrice del Tg4, che accompagnerà il pubblico in un racconto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Intelligenza Artificiale sul palco. Così l’uomo va oltre l’algoritmo

Il NUOVO Social dove le Intelligenze Artificiali PARLANO tra LORO - Verità o buffonata

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