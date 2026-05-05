L’identikit dell’agronomo con competenze solide spinti da passione per natura e ambiente

(Adnkronos) – Presentata oggi, a Roma, l’indagine 'Una professione dai molti percorsi', uno studio sulle caratteristiche della categoria e sulle prospettive professionali dei laureati in agraria, in scienze forestali e delle facoltà affini fino alle realtà dei professionisti. I futuri laureati scelgono percorsi di studio interdisciplinari, con competenze solide e soddisfacenti, già pronti ad affrontare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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