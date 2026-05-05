Da settimane si susseguono proposte e discussioni sulla gestione della federazione calcistica nazionale, con alcune voci che avanzano soluzioni drastiche. Recentemente, un dirigente ha suggerito di separare la nazionale dalla federcalcio, ritenendo che questa mossa possa risolvere alcuni problemi. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, mentre la corsa alla presidenza federale si fa sempre più accesa e imprevedibile.

La corsa più pazza del mondo, pare. Quella alla presidenza della Federcalcio più sgarrupata della storia sta prendendo dei toni surreali. Mentre il governo è impegnato in una campagna per il commissariamento coatto della Figc ( c’è già un disegno di legge pronto ), spunta (chissà) una sorta di lodo che renderebbe uno dei due candidati, Giovanni Malagò, ineleggibile. In questo contesto vanno lette le ultime dichiarazioni (all’Ansa, riprese da Dagospia) dell’altro candidato, Giancarlo Abete. Che sono tutto un programma. “Sono disponibile a continuare la corsa. Mi sto preparando con grande serenità, penso di portare un contributo sul versante della conoscenza di alcuni problemi oltre che nello sforzo di trovare soluzioni comuni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’idea geniale di Abete per risolvere i problemi della Nazionale: “Stacchiamola dalla Figc”

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