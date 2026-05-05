L'uso dell'intelligenza artificiale continua a suscitare molte discussioni, soprattutto riguardo all'impatto sul mondo del lavoro. Recentemente, il CEO di NVIDIA ha fornito una prospettiva positiva sulla questione, mentre l'argomento rimane uno dei più dibattuti nel pubblico e nei media. La tecnologia avanza rapidamente, portando con sé interrogativi sulla sua influenza sulle occupazioni e sulle modalità di lavoro attuali.

L’intelligenza artificiale è, dal giorno in cui è stata annunciata, al centro del dibattito pubblico. Sicurezza e affidabilità si inseriscono in un blocco di domande che toccano gli sviluppatori e gli utenti stessi. Eppure, la rapidità con la quale aumenta in efficienza e rapidità, un’altra domanda sorge spontanea: l’ IA ci ruberà il lavoro? È un quesito complesso e prevedibile solo entro una certa misura, tuttavia Jensen Huang, il CEO di NVIDIA, ha voluto fornire una risposta ottimistica. Secondo Huang l’IA creerà posti di lavoro. È importante precisare che l’IA non nasce con lo scopo di sottrarre posti di lavoro, bensì migliorare la qualità della vita.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’IA ci ruberà il lavoro? Arriva la risposta ottimistica del CEO di NVIDIA

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