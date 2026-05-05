In Europa, le posizioni tra le istituzioni finanziarie sono divergenti riguardo alla recente operazione di Unicredit. La banca italiana ha approvato un aumento di capitale fino a 6,7 miliardi di euro per sostenere l’offerta su una banca tedesca. Quest’ultima ha accusato l’operazione di volerla smantellare, mentre altre entità europee si sono schierate a sostegno dell’operazione. La vicenda ha generato discussioni all’interno del settore bancario e tra le autorità di vigilanza.

La banca italiana approva l’aumento di capitale fino a 6,7 miliardi per l’offerta sull’istituto tedesco, che accusa: «Volete smantellarci». L’Ops partirà subito e la scalata diventa il test decisivo per l’unione bancaria del Continente. La partita bancaria tra Milano e Francoforte fa un altro passo avanti. Non è ancora quello decisivo ma il traguardo si avvicina. Il primo atto, quello che conta davvero: l’assemblea straordinaria di Unicredit ha dato il via libera all’operazione con un consenso totalitario. Il 99,55% del capitale presente ha detto sì all’aumento fino a 6,7 miliardi di euro, funzionale all’offerta di scambio su Commerzbank. La banca italiana ha fatto il pieno e ora è pronta a partire.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Europa sta con Unicredit, Commerz no

U.S SHOCK: Europe Pulls $10 Trillion From US Assets — UniCredit's €35B Deal Changes Everything

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