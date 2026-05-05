L’Europa sta con Unicredit Commerz no
In Europa, le posizioni tra le istituzioni finanziarie sono divergenti riguardo alla recente operazione di Unicredit. La banca italiana ha approvato un aumento di capitale fino a 6,7 miliardi di euro per sostenere l’offerta su una banca tedesca. Quest’ultima ha accusato l’operazione di volerla smantellare, mentre altre entità europee si sono schierate a sostegno dell’operazione. La vicenda ha generato discussioni all’interno del settore bancario e tra le autorità di vigilanza.
La banca italiana approva l’aumento di capitale fino a 6,7 miliardi per l’offerta sull’istituto tedesco, che accusa: «Volete smantellarci». L’Ops partirà subito e la scalata diventa il test decisivo per l’unione bancaria del Continente. La partita bancaria tra Milano e Francoforte fa un altro passo avanti. Non è ancora quello decisivo ma il traguardo si avvicina. Il primo atto, quello che conta davvero: l’assemblea straordinaria di Unicredit ha dato il via libera all’operazione con un consenso totalitario. Il 99,55% del capitale presente ha detto sì all’aumento fino a 6,7 miliardi di euro, funzionale all’offerta di scambio su Commerzbank. La banca italiana ha fatto il pieno e ora è pronta a partire.🔗 Leggi su Laverita.info
U.S SHOCK: Europe Pulls $10 Trillion From US Assets — UniCredit's €35B Deal Changes Everything
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