L'estate dello sport su Sky prende il via con la Casa dello Sport Summer Night, che si svolge al Foro Italico. La programmazione include eventi e trasmissioni dedicate a diverse discipline sportive, con appuntamenti che coinvolgono anche altri luoghi simbolici. La piattaforma televisiva prosegue con approfondimenti, partite e momenti di approfondimento, offrendo un calendario ricco di appuntamenti durante i mesi caldi.

Tantissime le stelle dello sport e i volti di cinema e spettacolo che hanno illuminato la notte di Sky Sport, sotto il cielo di Roma: Billy Costacurta con Martina Colombari, Luca Zingaretti, Elia Nuzzolo e Luisa Ranieri, la giornalista Francesca Fagnani, tra i tennisti Fabio Fognini e Andrea Vavassori. Tra i rappresentati delle istituzioni sportive e cittadine, Il Presidente del CONI Luciano Bonfiglio e Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma. Una serata di divertimento dai toni glamour che inaugura ufficialmente l’inizio di un’intensa e caldissima estate di sport su Sky con le immagini di Carmine Conte e Simona Panzini.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'estate dello sport: tutta la programmazione di Sky

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L'estate dello sport italiano è su Sky: da Wimbledon ai Mondiali di BasketNessuna vacanza per gli appassionati di sport : questa estate Sky Sport si trasforma nella Casa dello Sport più ricca di sempre .

Contenuti e approfondimenti

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