Legacoop Sicilia | A Corleone segnali preoccupanti di ritorno a logiche da mafia rurale

Legacoop Sicilia ha espresso preoccupazione riguardo all'operazione condotta dai carabinieri a Corleone, che ha portato alla scoperta di attività di controllo del territorio da parte di soggetti collegati a Cosa nostra, alcuni dei quali già noti alle autorità. La presenza di queste dinamiche viene definita come un ritorno a logiche tipiche di una mafia rurale. La questione è stata comunicata ufficialmente dall’associazione regionale.

Legacoop Sicilia esprime forte preoccupazione per quanto emerso dall’operazione condotta dai carabinieri nel territorio di Corleone, che conferma la persistenza di dinamiche di controllo del territorio riconducibili a soggetti legati a Cosa nostra, già noti alle forze dell’ordine. Gli elementi.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Corleone e la "mafia rurale" tra intimidazioni e minacce, tre arresti: in carcere il nipote di Totò RiinaA Corleone avrebbero fatto “il bello e il cattivo tempo”, tra intimidazioni, estorsioni, danneggiamenti, incendi e furti. Mafia, tre arresti a Corleone: "Sono i vertici della famiglia"I Carabinieri di Corleone, nel Palermitano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini... Contenuti utili per approfondire Legacoop Sicilia, segnali preoccupanti di ritorno a logiche da mafia ruraleLegacoop Sicilia esprime, in una nota, forte preoccupazione per quanto emerso dall'operazione condotta dai carabinieri nel territorio di Corleone, che conferma la persistenza di dinamiche di controll ... ansa.it Legacoop sfida i candidati sindaco: un manifesto per rigenerare l'AgrigentinoIn vista del voto in nove Comuni della provincia, il coordinatore Domenico Pistone propone un piano basato sulla cooperazione e sul welfare per contrastare spopolamento e disuguaglianze economiche ... agrigentonotizie.it