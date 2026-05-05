Loredana Lecciso ha dichiarato di aver subito una violenza psicologica da parte di Al Bano. La donna ha espresso questa accusa durante un intervento in studio televisivo, suscitando reazioni tra i presenti. Cristel Carrisi, figlia del cantante, ha risposto alle affermazioni del padre, manifestando il suo punto di vista. La vicenda ha attirato l’attenzione di pubblico e media, portando alla luce tensioni familiari già note.

? Cosa scoprirai Cosa ha scatenato la rabbia di Loredana Lecciso in studio?. Come ha reagito Cristel Carrisi alle dichiarazioni del padre?. Perché i figli di Al Bano sono così divisi sul caso?. Chi sono i leoni da tastiera che attaccano Jasmine?.? In Breve Cristel Carrisi esprime dissenso tramite un post pubblicato sul social network X.. Yari Carrisi mantiene un distacco assoluto dalle polemiche tra i genitori.. Loredana Lecciso difende Jasmine dalle aggressioni digitali dei leoni da tastiera.. Il legame tra Al Bano e Jasmine dura da quasi 26 anni.. Loredana Lecciso ha scatenato una tempesta di emozioni nel salotto de La vita in diretta, martedì 5 maggio 2026, difendendo con forza Al Bano dopo le recenti dichiarazioni di Romina Power.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecciso difende Al Bano: “Ha subito una violenza psicologica

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