Lecciso difende Al Bano | Ha subito una violenza psicologica
Loredana Lecciso ha dichiarato di aver subito una violenza psicologica da parte di Al Bano. La donna ha espresso questa accusa durante un intervento in studio televisivo, suscitando reazioni tra i presenti. Cristel Carrisi, figlia del cantante, ha risposto alle affermazioni del padre, manifestando il suo punto di vista. La vicenda ha attirato l’attenzione di pubblico e media, portando alla luce tensioni familiari già note.
? Cosa scoprirai Cosa ha scatenato la rabbia di Loredana Lecciso in studio?. Come ha reagito Cristel Carrisi alle dichiarazioni del padre?. Perché i figli di Al Bano sono così divisi sul caso?. Chi sono i leoni da tastiera che attaccano Jasmine?.? In Breve Cristel Carrisi esprime dissenso tramite un post pubblicato sul social network X.. Yari Carrisi mantiene un distacco assoluto dalle polemiche tra i genitori.. Loredana Lecciso difende Jasmine dalle aggressioni digitali dei leoni da tastiera.. Il legame tra Al Bano e Jasmine dura da quasi 26 anni.. Loredana Lecciso ha scatenato una tempesta di emozioni nel salotto de La vita in diretta, martedì 5 maggio 2026, difendendo con forza Al Bano dopo le recenti dichiarazioni di Romina Power.🔗 Leggi su Ameve.eu
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