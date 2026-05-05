LeBron James | Sono al verde ho solo un paio di migliaia di dollari in banca È un paradosso

LeBron James ha scherzato sul suo patrimonio da miliardario, negando di esserlo: "Google mente, sono al verde". Le sue parole peraltro nascondono un fondo di verità quando dice di non pagare nulla di quello che indossa: paradossalmente ha meno bisogno di soldi rispetto agli altri.🔗 Leggi su Fanpage.it

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