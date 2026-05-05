Le vie del pane nel mondo Fra cultura riti e religione Il viaggio in sedici tappe dall’Africa al Monte Athos

Un viaggio di sei anni attraverso sedici tappe ha esplorato le diverse culture e tradizioni legate al pane, dall’Africa al Monte Athos. Durante questa esplorazione sono stati osservati i modi in cui il pane viene prodotto, consumato e celebrato, mantenendo vive pratiche antiche e rituali religiosi. Il percorso ha mostrato come questa componente alimentare sia radicata nelle pratiche quotidiane e nelle celebrazioni popolari di numerose comunità.

Un viaggio lungo sei anni, sulle rotte del "pane". Sedici tappe, per immergersi nel cuore profondo della civiltà mediterranea dove il pane continua a vivere nelle tradizioni più antiche, nei gesti tramandati di generazione in generazione, nei rituali quotidiani e nelle feste popolari. Stefano Torrione è un fotografo ed etnografo, ha collaborato con riviste importanti e ad un certo punto, racconta, "ispirato dalla lettura del libro Pane Nostro di Predrag Matvejevi?, ho intrapreso questo grande vagabondaggio del pane". Il risultato è racchiuso nella mostra allestita nello Spazio Messina (dal 7 maggio al 28 giugno, ingresso gratuito) dal titolo emblematico, Sacred bread Le vie del pane, prodotta da Fabbrica del Vapore - Comune di Milano e da Massimo Pozzi Chiesa con Sinergia Venture.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le vie del pane nel mondo. Fra cultura, riti e religione . Il viaggio in sedici tappe dall’Africa al Monte Athos Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Il Festival della lingua madre. Viaggio fra le culture del mondo La storia del Monte Athos in Grecia, la penisola dei monaci ortodossi dove le donne non possono entrareDa secoli le donne non possono entrare al Monte Athos: tra autonomia, monasteri millenari e regole rigidissime, questo territorio resta uno dei... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le vie del pane nel mondo. Fra cultura, riti e religione . Il viaggio in sedici tappe dall’Africa al Monte Athos; Una mostra a Milano racconta il pane nel Mediterraneo: un rito collettivo tra tanti popoli; Pane. Condiviso, vivo: più di un cibo; Rotte ancestrali Le vie dei pani più antichi dell’umanità, raccontate dagli scatti di Stefano Torrione. Le vie del pane nel mondo. Fra cultura, riti e religione . Il viaggio in sedici tappe dall’Africa al Monte AthosSpazio Messina ospita Sacred Bread la mostra di Stefano Torrione. Settantasette foto in bianco e nero: Una missione, il mio lavoro più maturo. ilgiorno.it La storia del Monte Athos in Grecia, la penisola dei monaci ortodossi dove le donne non possono entrareDa secoli le donne non possono entrare al Monte Athos: tra autonomia, monasteri millenari e regole rigidissime, questo territorio resta uno dei luoghi più enigmatici e inaccessibili d’Europa. Segui le ... fanpage.it Fede - I frati carmelitani di Legnano hanno affidato la gestione della Cappella del Bambin Gesù di Praga, in via Antonio Fogazzaro, alla comunità ortodossa romena dedicata a San Paisio del Santo Monte Athos. Il passaggio ufficiale della Parrocchia Ortodoss - facebook.com facebook