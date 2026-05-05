Le scuole Cassinari e Isii Marconi al Parlamento Ue
Quest'oggi, nelle aule del Parlamento europeo, si sono svolte visite ufficiali di rappresentanti di due scuole italiane. Le studentesse e gli studenti hanno discusso temi legati ai diritti umani, alla pace, al servizio civile e alla lotta contro il razzismo. L’iniziativa fa parte di un evento chiamato “maggio d’Europa”, che mira a coinvolgere i giovani in questioni fondamentali per l’Europa.
Diritti umani, pace, servizio civile e lotta al razzismo. Studentesse e studenti protagonisti del “maggio d’Europa”. Grazie alla collaborazione tra Europe Direct Emilia-Romagna, Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, e scuole e associazioni piacentine dal 6 al 22 maggio Piacenza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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