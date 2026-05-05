Le notizie più importanti di oggi 5 maggio 2026 a Latina e in provincia

Da latinatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 maggio 2026 a Latina e in provincia si sono verificati diversi avvenimenti rilevanti. Sono stati segnalati interventi delle forze dell’ordine, incidenti e attività amministrative che hanno coinvolto varie zone del territorio. La giornata ha visto anche alcune notizie relative a lavori pubblici e servizi, senza però particolare rilievo internazionale o nazionale. Di seguito, i fatti principali che hanno caratterizzato questa giornata nel territorio pontino.

Le notizie di oggi, 5 maggio, a Latina e in provincia. Ecco qui un riepilogo di giornata attraverso i fatti principali avvenuti nel territorio pontino in questo martedì.- Momenti di panico in ospedale a Latina dove un uomo ha dato in escandescenze insultando prima il personale sanitario e poi ha.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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