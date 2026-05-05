Ascoli si trova in piena attività di cantiere, con gru e ponteggi che riempiono le strade e i quartieri. La città sta attraversando un periodo di lavori intensi, che coinvolgono diverse aree e stanno modificando il suo aspetto esterno e le infrastrutture. La fase di maggiore movimento si concentra in questo momento, portando cambiamenti visibili nel panorama urbano e nelle modalità di accesso ai vari quartieri.

Una città in pieno fermento, attraversata da gru, ponteggi e lavori in corso: Ascoli vive una primavera di cantieri che ridisegnano volto e prospettive. Il sindaco Marco Fioravanti racconta obiettivi, sfide e visioni. Sindaco, la città è un cantiere a cielo aperto. Che fase è questa? "È una fase decisiva. Ascoli si sta trasformando, sta cambiando pelle e attivando una rigenerazione che non è solo fisica, ma anche economica. Stiamo lavorando su un turismo di qualità: non contano solo i numeri, ma il valore. Le presenze in pinacoteca sono raddoppiate, segno che la direzione è quella giusta". Tra gli interventi simbolo c’è Piazza Arringo, come procedono i lavori? "È uno dei cantieri più impegnativi del mandato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le mosse di Fioravanti: "I cantieri nella fase clou. Così Ascoli si trasforma"

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