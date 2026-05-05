La 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest si terrà a Vienna dal 12 al 14 maggio 2026, con tre serate che si svolgeranno presso la Wiener Stadthalle. Tra gli eventi in programma, ci sarà il ritorno di alcune icone che hanno partecipato in passato all’Eurovision, esibendosi nuovamente sul palco della capitale austriaca. La manifestazione riunisce artisti provenienti da diversi paesi europei e non solo, creando un grande spettacolo musicale.

La 70esima edizione dell’ Eurovision Song Contest è pronta a conquistare Vienna a partire dal 12 maggio: tre notti in cui la Wiener Stadthalle si trasforma nel cuore pulsante della musica europea (e non solo). Anche quest’anno, sul palco si alterneranno i rappresentanti di decine di Paesi, ognuno con la propria storia, il proprio sound e la voglia di lasciare il segno. Ma questa edizione celebra anche un anniversario speciale: settant’anni di pura follia glitterata, per cui gli organizzatori hanno deciso di richiamare a Vienna alcuni degli artisti che hanno fatto la storia del contest. “Eurovision 2026”, le icone che tornano nel gran finale. Anche quest’anno, l’ Eurovision Song Contest si articola in tre serate: il 12 e il 14 maggio le due semifinali, mentre sabato 16 maggio arriva l’attesissima finale con l’incoronazione del vincitore.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le icone dell’Eurovision che tornano a esibirsi a Vienna 2026

Ideal Eurovision 2026: Participants Reveal! | Vienna

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