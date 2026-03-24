N on è necessario rassegnarsi a una vita di solitudine. Sempre più donne over 50 scelgono di abitare insieme, riscoprendo il calore della compagnia, la sicurezza di uno spazio domestico condiviso e la gioia di relazioni autentiche e solidali. Di recente il canale BBC Global Women ha dedicato un articolo al fenomeno delle comunità femminili create da donne senior per garantire sostegno reciproco, abbattendo anche i costi della vita in una società con prezzi costantemente al rialzo e stipendi fermi al palo da decenni. L’eco di queste iniziative, spesso avviate con un approccio fai-da-te, tocca un bisogno universale: la connessione emotiva e sociale nella seconda metà della vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cohausing: addio solitudine, benvenuta condivisione. Ecco le donne che scelgono di vivere insieme

Articoli correlati

Mommunes: le madri single che scelgono di vivere insieme per combattere povertà e isolamentoEra aprile del 2020, il mondo si era fermato e Holly Harper e Heron Hopper si trovavano ciascuna sola, appena uscita da un matrimonio, intrappolata...

Giappone, addio al cioccolato obbligatorio: le donne scelgono l’autoindulgenza a San ValentinoNelle torri di cristallo e negli uffici affollati di Tokyo, Osaka e di ogni angolo del Giappone, una tradizione vecchia di decenni sta morendo.