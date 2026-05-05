Nel 2026, il panorama lavorativo in Italia vede al centro settori come la tecnologia e l’industria, che dominano le classifiche delle migliori opportunità di carriera. Le aziende leader sono quelle impegnate nello sviluppo di software e nelle attività industriali, con un crescente bisogno di competenze specifiche in ambito digitale e tecnico. La richiesta di figure professionali si evolve, integrando conoscenze digitali e capacità di operare nel mondo fisico.

? Cosa scoprirai Quali aziende guidano la classifica delle migliori carriere per il 2026?. Come cambiano le competenze richieste tra software e mondo fisico?. Dove si concentreranno i nuovi poli occupazionali in Italia?. Perché i profili ibridi sono diventati i più ricercati dai recruiter?.? In Breve Settori tech e industriali dominano la classifica Top Companies 2026 basata su dati 2025.. Accenture guida il settore tecnologico seguita da Micron Technology e SAP.. Leonardo e Prysmian guidano la crescita nei comparti difesa, energia e infrastrutture.. Opportunità professionali concentrate nei poli strategici di Milano, Roma, Napoli e Torino..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro in Italia: tech e industria guidano la nuova geografia 2026

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