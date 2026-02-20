Un recente studio mostra che virus e batteri, oltre a causare malattie, possono migliorare il nostro benessere. Ad esempio, alcuni batteri presenti nell’intestino aiutano a digerire meglio e rafforzano il sistema immunitario. La ricerca evidenzia come il nostro corpo interagisca quotidianamente con questi microorganismi, influenzando la nostra salute generale. Questi piccoli organismi, spesso temuti, svolgono ruoli importanti nel mantenere l’equilibrio del corpo. La comprensione di questa relazione apre nuove strade per migliorare le terapie e prevenire le malattie.

Quando pensiamo ai microbi, non possiamo fare a meno di riflettere sulle malattie che possono determinare. Ma si tratta di una visione parziale, incompleta e per certi versi anche impropria. Perché i batteri “buoni” sono parte fondamentale del nostro benessere, come dimostra una ricerca coordinata da Jake Robinson dell’Università Flinders apparsa su Microbial Biotechnology. Lo studio mette in luce come i microbi siano spesso un elemento di sostegno per il nostro benessere, eliminando il falso mito che tutti i microrganismi siano una minaccia. Oltre i timori. Questo cambio di paradigma viene esplorato dalla ricerca, che propone anche la disponibilità di una banca darti dedicata ai batteri buoni.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Virus e batteri, non solo malattie: ecco come possono sostenere il benessere e la salute umana

Leggi anche: Malattie tropicali neglette: quando la salute umana dipende anche da quella animale

Leggi anche: Non solo virus: frequentare l’asilo regala ai bambini il 28,4% di nuovi batteri utili alla crescita, superando il 20% trasmesso dalla famiglia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.