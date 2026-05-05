Un'attrice statunitense nata a Indianapolis il 5 maggio 2000 è diventata una figura emergente nel panorama di Hollywood. La sua giovane età non le impedisce di mostrare una presenza che combina innocenza e sicurezza allo stesso tempo. Quando apre gli occhi, si percepisce una naturale curiosità, ma anche una determinazione che si fa notare nei suoi ruoli e nelle sue interviste.

T i viene voglia di proteggerla quando spalanca gli occhi da cerbiatto, e subito dopo di fidarti e lasciarla andare, perché emana consapevolezza e maturità. Chase Infiniti è la giovane star che è stata candidata come miglior attrice protagonista ai Golden Globe 2026 per Una battaglia dopo l’altra, film di Paul Thomas Anderson che ha fatto incetta di Oscar. DiCaprio: Una battaglia dopo l’altra, film su attualità, ne sono fiero X Leggi anche › Oscar 2026, tutti i vincitori: “Una battaglia dopo l’altra” vince 6 Oscar Il suo sguardo arriva diretto, mescolando grinta e candore, tenerezza e solidità: una firma chiarissima del suo segno zodiacale, il Toro.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice statunitense, nata a Indianapolis il 5 maggio del 2000, è la nuova stella di Hollywood

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