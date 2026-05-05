Latina scuole chiuse dal pomeriggio del 7 maggio per interruzione idrica

Il Comune di Latina ha comunicato che, a causa di un'interruzione dell'acqua programmata, tutte le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido comunali resteranno chiusi a partire dalle ore 15 di giovedì 7 maggio 2026. La sospensione delle attività didattiche durerà per l'intera giornata, coinvolgendo quindi le strutture scolastiche della città. La decisione è stata presa per motivi legati alla gestione dell'emergenza idrica.

Latina, 5 maggio 2026 – Il Comune di Latina dispone la sospensione delle attività didattiche dalle ore 15 di giovedì 7 maggio 2026 in tutte le scuole di ogni ordine e grado e negli asili nido comunali interessati dall’interruzione idrica programmata. La decisione è contenuta nell’ordinanza firmata dal sindaco di Latina il 5 maggio 2026, dopo la comunicazione di Acqualatina Spa relativa alla sospensione del flusso idrico prevista nella giornata di giovedì 7 maggio. Il ripristino dell’erogazione è atteso gradualmente nel corso della notte tra il 7 e l’8 maggio. Le zone escluse dall’ordinanza. La chiusura riguarda il territorio comunale di Latina, con alcune eccezioni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Stop all’acqua, Latina chiude le scuole dal pomeriggio: l’ordinanza Leggi anche: Latina senza acqua, prolungata l’interruzione idrica: "Lavori ancora in corso" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Giro d’Italia attraversa il sud pontino: a Gaeta chiusi scuole e uffici comunali; GIRO D’ITALIA A GAETA: CHIUSE TUTTE LE SCUOLE; Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: gli elenchi provinciali [AGGIORNATO]; Centrale nucleare: record di adesioni per la visita nel sito in dismissione a Latina. Scuole chiuse a Napoli per la visita di Papa Leone, il sindaco Manfredi firma l’ordinanzaIn occasione della visita di Papa Leone XIV venerdì 8 maggio, in alcune zone di Napoli le scuole rimarranno chiuse. Il Comune potrebbe estendere l’ordinanza anche ad altri quartieri: ecco quali sono, ... internapoli.it Per la visita di Papa Leone XIV chiudono le scuole a Napoli ma non tutte: ecco qualiIn occasione della visita di Papa Leone XIV, il giorno 8 maggio 2026 chiuderanno le scuole a Napoli, nelle Municipalità 1, 2 e 4. vesuviolive.it Dà in escandescenze al pronto soccorso e aggredisce i Carabinieri: arrestato Momenti di tensione nella serata di ieri al pronto soccorso dell’ospedale di Latina, dove un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri con l - facebook.com facebook Oggi in tribunale a Latina per il processo a un altro leone nero della rete. Claudio Rotella, 58 anni, di Aprilia. Gli squadristi digitali, uno alla volta, devono capire che #odiaredevecostare . È un principio della democrazia. x.com