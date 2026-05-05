A Larino, il vescovo ha avviato un programma dedicato alle coppie che si preparano al matrimonio, offrendo un percorso di incontri e approfondimenti. La proposta mira ad accompagnare i futuri sposi nel loro cammino, attraverso incontri guidati da referenti incaricati di coordinare le attività. L'iniziativa coinvolge diverse figure della diocesi, con l’obiettivo di supportare le coppie nelle fasi di preparazione al matrimonio.

? Cosa scoprirai Come cambierà il percorso dei futuri sposi grazie a questo incontro?. Chi sono i referenti che coordinano l'iniziativa per la famiglia?. Perché la comunicazione dei parroci è decisiva per la riuscita dell'evento?. Cosa accadrà dopo la riflessione spirituale guidata dal Vescovo?.? In Breve Incontro sabato 9 maggio dalle 16:15 alle 18:30 presso l'ex seminario di Larino.. Referenti Pasquale ed Eleonora Di Lisa coordinano l'iniziativa per la Commissione diocesana.. La preghiera guidata dal Vescovo inizierà alle ore 16:45 presso via Balduino 1.. I parroci locali devono comunicare l'evento per coinvolgere le coppie delle frazioni.. Sabato 9 maggio le coppie che si preparano al sacramento del matrimonio si riuniranno a Larino presso il Centro Pastorale Giovanni XXIII per un incontro con monsignor Claudio Palumbo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Larino, il Vescovo guida le coppie nel cammino verso il matrimonio

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